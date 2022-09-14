Челябинский цинковый завод выступил одним из организаторов хакатона среди IT-разработчиков России

Челябинский цинковый завод выступил одним из организаторов южноуральского хакатона среди IT-разработчиков со всей России.

Мероприятие прошло при поддержке Минцифры Челябинской области, УГМК, Центра развития цифровых технологий региона. В состязании приняли участие 18 команд из Челябинска, Магнитогорска, Екатеринбурга, Златоуста, Оренбурга, Тюмени, Твери, Санкт-Петербурга.

Цель хакатона – привлечь сторонних специалистов для эффективного и быстрого решения внутренних задач предприятия. По заданию цинкового завода командам предстояло создать цифрового двойника процесса осаждения меди.

«Цифровой двойник – это компьютерный прообраз реального техпроцесса. С помощью такой модели все манипуляции – например, с дозированием дорогостоящего сырья – можно производить не в режиме реального производства, а в цифровом пространстве, и уже оптимальное решение выносить в жизнь, – поясняет Максим Раевский, начальник бюро по эксплуатации и внедрению ИСУ АО «ЧЦЗ». – В создании цифровой модели мы отталкивались от потребности сокращения затрат на цинковую пыль, которая участвует в очистке цинкового раствора от меди».

В числе участников были студенты вузов, учащиеся лицея и специалисты IT-компании. В течение трех дней они прокачивали свои навыки, работая в офлайн и онлайн-форматах.

«Для завода хакатон – это возможность получить новые, нестандартные идеи. А кроме того – познакомить будущих выпускников вузов с перспективами работы на цинковом производстве», – рассказал Сергей Енбеков, руководитель обособленного подразделения «УГМК-ИТ» Челябинского цинкового завода.

После оценки всех проектов жюри определило победителей. Первое место присуждено команде студентов первого курса ЮУрГУ «Биметаллическая суета».

«Все команды решали три важные задачи: как манипулировать исходными данными, чтобы отсеять избыточные, которые слабо влияют на результат, какой алгоритм выбрать для построения цифровой модели и как сделать свой продукт максимально удобным для пользователя, – поясняет Алексей Овсяницкий, студент ЮуРГУ. – Мы разработали специальное приложение для компьютера, способное работать без интернета. Пользователь загружает необходимые данные, система их обрабатывает и выдает результат. Наш продукт более прост, по сравнению с предложенными другими командами web-серверами, и более приближен к реалиям».