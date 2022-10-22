Челябинский «Домовенок» отправился в «Артек»

Челябинский театральный коллектив «Домовенок» отправился в «Артек» - поездка к Черному море стала наградой за победу в конкурсе творческих коллективов детских домов и интернатов из регионов РФ по направлению «Театральное искусство».

Конкурс был объявлен в 2022 году, он состоялся в рамках театрального проекта «Республика ШКИД» при поддержке президентского Фонда культурных инициатив. Получены бесплатные путевки в МДЦ «Артек» на смену «Мы дети России, великой страны» от Фонда поддержки творчества «Театр и дети».

«Мы победители! - радуется руководитель театрального коллектива «Домовенок» Наталья Ланских и вспоминает, как все начиналось: - А началось все в 2021 году. Но если быть точным, в 1999-м, когда родился маленький театральный коллектив в детском доме №14 на улице Солнечной. Назвал себя «Домовенком». И стал он жить и создавать свои страницы истории. Их много. Этих страниц жизни. Даже фильм есть - «Большая история маленького «Домовенка», созданный на основе киноматериала спектаклей этого доброго театрального коллектива близким другом Леной Рязановой. Тоже из детского дома, из Копейского. Теперь она является одним из руководителей детской киностудии им. Сладкого. Но про своих подопечных не забывает».

Как рассказывает Наталья Ланских, побед за эти 23 года было немало:

«Побывали в гостях Международного театрального фестиваля «Земля. Театр. Дети» в Евпатории – уникального театрального форума. Это ведущий детский театральный фестиваль на территории СНГ. Съездили на 300-летие Петербурга на театральный фестиваль «Время летать». Это все благодаря участию в большом театральном движении детских домов Челябинска «Театр и дети». Интересной была встреча с президентом России Владимиром Путиным во время Всероссийского конкурса «Дети единой России» на праздновании Дня независимости России. Дважды становились победителями Благотворительного Фонда Премии «Андрюша», вошли в его «Золотой фонд» и два воспитанника, побывали на творческих сменах во Всероссийском детском центре «Орленок».

И вот 2021 год - мы участники и призеры Всероссийского фестиваля школьных театров «Страна. Театр. Школа», организованного Московским государственным академическим детским музыкальным театром им. Н.И. Сац и Некоммерческим партнерством «Ассоциация Музыкальных Театров» при поддержке Министерства культуры РФ. На сцене театра им. С. Образцова показываем спектакль по мотивам повести Марка Твена «Том Сойер». Запомнилась встреча с одним из членов жюри – Александром Львовичем Федоровым, директором музыкального детского театра «Юный актер». Он обнял «домовят» и сказал: «Готовьтесь в «Артек»! Удивился, что дети из детского дома могут так искренне показывать своих героев, выбранных из детских книг.

Сердечное спасибо Юлии Жаботинской - основателю детского благотворительного Фонда «Андрюша» имени Андрея Жаботинского. 17 октября благодаря его финансовой поддержке «домовята» отправились к Черному морю на смену «Мы дети России, Великой страны!» У нас впереди 20 дней встреч с интересными людьми, участие в удивительной программе «Сказки народов России», в гала-концерте «Россия – родина моя!» и, конечно, в городе мастеров. И все это захватит детей, поможет познать широту русских просторов, почувствовать сопричастность с великолепным миром русской души, подружиться с другими ребятами и оставить частичку своего сердца в теплом мире детства под коротким названием «Артек!».