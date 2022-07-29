29.07.2022
Златоустовский «Омнибус» вступает в 103-й творческий год
29.07.2022
Анонсы событий и мероприятий на 30 и 31 июля
29.07.2022
Задержан житель Сосновского района, "заминировавший" здание судебных приставов
29.07.2022
ВТБ запускает рефинансирование кредитов наличными
29.07.2022
В новолуние в библиотеке челябинцы учились загадывать желание
29.07.2022
Челябинка стала чемпионкой Евразии по конному спорту
Челябинский майор-взяточник из наркоконтроля отправился в СИЗО
Челябинцы записали видеообращение к президенту России с просьбой спасти городской лес
28.07.2022
Бизнесу дали шанс: власти Челябинска приостановили демонтаж незаконных ларьков
28.07.2022
Челябинцы жалуются на абсурдную среду
27.07.2022
Текслер о своем попадании в санкционный список
26.07.2022
Народный фронт в Челябинской области собрал крупную партию гуманитарной помощи для Донбасса
26.07.2022