Челябинский майор-взяточник из наркоконтроля отправился в СИЗО

Сегодня, 29 июля, Трактороразаводский районный суд Челябинска избрал меру пресечения в отношении задержанного УФСБ заместителя начальника отдела контроля легального оборота наркотиков управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Челябинской области Артема Дубровина, обвиняемого в получении взятки. Ближайшие два месяца он проведет в СИЗО.

Процесс избрания меры пресечения высокопоставленному южноуральскому силовику начался только в восемь часов вечера.

Как сообщила консультант Тракторазаводского районного суда Ирина Савинкова, суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения и Дубровину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 28 сентября 2022 года.

Напомним, вчера УФСБ России по Челябинской области совместно с СУ СК задержали Артема Дубровина за получении взяток от лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств и сильнодействующих веществ, за не привлечение их к уголовной ответственности.

Уголовное дело возбуждено СУ СК по части пятой статьи 290 УК России – «Получение взятки».

По предварительной информации от источника, в данном уголовном деле могут быть еще фигуранты или же будут установлены новые эпизоды противоправной деятельности южноуральского полицейского.