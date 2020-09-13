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Челябинский облизбирком опроверг фейк о нарушениях на выборах в Верхнем Уфалее

Общество
Сегодня, 19:01
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В Челябинскую областную избирательную комиссию поступила информация о возможном нарушении на выборах в Верхнем Уфалее.

«В участковой избирательной комиссии № 890, в 8 часов 15 минут в единый день голосования 13 сентября 2020 года в кабинке для голосования помещения для голосования обнаружен якобы образец бюллетеня с галочкой напротив Единой России», - сообщили в комиссию.

По данному факту была проведена проверка, по результатам которой облизбирком заявил об инсценировке. «Это была инсценировка, фейк. Для создания этой инсценировки был использован трафарет для слабовидящих с вырезанными квадратами. Под трафарет был подложен лист с отметкой, после чего была сделана фотография», - сообщает облизбирком.

Сигналы о потенциальных нарушениях на выборах проверяет и Общественная палата Челябинской области. «На 14 часов дня наши мобильные группы уже провели 54 выезда, на «горячую линию» принято 20 звонков. В обязательно порядке отрабатываем каждый сигнал», - отметил руководитель Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко. Часть сообщений о нарушениях подтвердилось и были приняты меры для их устранения.

Так, в Верхнем Уфалее на одном из участков на момент открытия отсутствовала увеличенная копия протокола. В других муниципалитетах на одном из участков были выявлены недочеты в ведении книги избирателей, на другом - неправильно отрывали красную ленту на сейф-пакете. Нарушения устранены. Нарушение исправили, на ход голосования это не повлияло, заверяют в Общественной палате.

Задать свои вопросы, касающиеся организации избирательного процесса, или оставить обращение о нарушении, южноуральцы могут, позвонив на «горячую линию» Общественной палаты Челябинской области. Телефоны 8 (351) 230-31-41 и 8-951-434-21-75 работают до 20 часов.

 

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