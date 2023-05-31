Челябинский парк Гагарина на один день превратится в город детства

Челябинский парк культуры и отдыха имени Гагарина завтра, первого июня, превратится в город детства.

Праздник по случаю Дня защиты детей будет проходить с 15 до 20 часов – работающие мамы и папы успеют порадовать своих дочерей и сыновей, приведя их в парк.

Как рассказали в управлении культуры Челябинска, горожан вновь ожидает яркое событие для всей семьи с веселыми интерактивными площадками, эффектными фотозонами (со статичными и «живыми» инсталляциями и ростовыми куклами), сказочными персонажами, удивительными представлениями и музыкальной концертной программой.

На сцене выступят талантливые коллективы Челябинска и области. Новинкой праздника станет breakdance-battle – зрелищные соревнования любителей hip-hop-культуры.

Концертную программу продолжат выступления артистов оригинального жанра: сказочный спектакль с цирковыми номерами, в котором примут участие персонажи «весёлые пружины», шоу гигантских мыльных пузырей, всегда вызывающее неописуемый восторг у детей.

Любители создавать что-либо своими руками смогут поучаствовать в уникальных мастер-классах по росписи пряников, лепке пирожных из глины и бумаги, созданию ярких кондитерских шедевров, символизирующих безоблачное детство. Начало мастер-классов - в 17 часов.

А побегать и повеселиться можно будет на интерактивных площадках партнеров праздника. Гостей ожидают игры «дженга», «лазурита», гигантский игровой квест, перетягивание огромной сосиски и многое другое. И, конечно, для любителей сфотографироваться будут расставлены яркие фотозоны, как статичные, так и «живые» инсталляции и ростовые куклы.

Кроме того, в этом году на празднике «Город детства» будет реализован инклюзивный проект под названием «Гонка редких». В нем примут участие дети с ограниченными возможностями здоровья – для ребят сконструировали специальную трассу, которую они будут преодолевать наперегонки. «Гонка редких» стартует в 15 часов у ротонды.

В финале мероприятия любителей потанцевать ждет веселая дискотека с мультяшными героями.