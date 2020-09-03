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Челябинский парк Гагарина ждет благоустройство, архитекторы собирают мнения горожан

Общество
Сегодня, 10:06
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Автор: 
Евгения Александрова

Управление архитектуры Челябинска уже традиционно приглашает горожан к участию в опросе по поводу предстоящего благоустройства знакового общественного пространства – парка Гагарина.

«Это место, где мы с детства гуляем и любим отдыхать от шумного города. Но время не щадит никого и ничего. Пришло время обновить детские площадки, оборудование и мероприятия парка Гагарина. Мы и управление культуры хотим встретиться с жителями и вместе сформулировать главные ценности обновления парка. Перед этими встречами хотим узнать, как вы используете парк Гагарина и что хотите в нём видеть», - рассказали сотрудники управления по архитектурно-градостроительному проектированию Челябинска.

Архитекторы подготовили опрос, который поможет им подготовиться к соучаствующему проектированию. Он продлится до девятого сентября.

«Нам, как и вам, дорог этот парк. Давайте вместе придумаем, как сделать его лучшим парком города», - призвали специалисты горожан к совместной работе.

Традиционно архитекторов интересует пол, возраст, район проживания, род занятий участников опроса, то, как они добираются до парка Гагарина. Кроме того, для понимания ситуации горожан спрашивают, есть ли у них дети и какого возраста.

«Как часто вы здесь бываете?», «Как проводите время?», Какие проблемы вы можете выделить в текущем состоянии парка Гагарина?», «Какой вы видите общую эстетику парка?», «Какими услугами в парке вы бы пользовались?», «Какой вид активного отдыха на территории парка интересует именно вас?» - на эти и другие вопросы предлагается ответить челябинцам, чтобы специалистам было проще определиться с будущим наполнением территории (варианты ответов предложены архитекторами).

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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