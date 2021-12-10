Челябинский парк имени Гагарина сообщил об открытии катка

В Челябинске завтра, 11-го декабря, начинает свою работу каток под открытым небом в парке культуры и отдыха имени Гагарина.

С понедельника по четверг насладиться катанием на коньках здесь можно будет в период с полудня до девяти часов вечера. По пятницам каток будет работать с 12-ти часов дня до десяти вечера, по субботам – с десяти утра до десяти вечера, по воскресеньям – с десяти утра до девяти вечера.

Взрослые горожане, которые придут в парк Гагарина со своими коньками, смогут кататься неограниченное количество времени, - за 150 рублей, дети – за сто рублей.

Как сообщает управление культуры Челябинска, стоимость проката коньков составляет также 150 рублей для взрослых и сто рублей – для детей (время сеанса катания – полтора часа).

Интересно, что напрокат в парке Гагарина можно взять ассистента фигуриста (так называется конструкция для равновесия): один час в компании ассистента обойдется челябинцам в сто рублей, два часа – 150 рублей.

Официальное открытие катка состоится неделей позже, 18-го декабря: гостей ждет праздничная программа на льду под лучи прожекторов, музыкальный сет от резидента ночных клубов DJ SUSHKO и фотозона с фотографом. Вечеринкой на льду можно будет насладиться в период с пяти до десяти часов вечера (DJ и MC будут работать на площадке с шести до девяти часов вечера).

Напомним, ранее в Челябинске открылись катки под открытым небом в парке имени Терешковой и в горсаду имени Пушкина. Кроме того, лед залит в 84-х дворах южноуральской столицы.