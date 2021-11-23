Челябинский «Полонез Огинского» стал лауреатом международного фестиваля

Спектакль Челябинского театра кукол «Полонез Огинского» стал лауреатом IV международного Большого детского фестиваля в номинации «Лучший спектакль театра кукол» для детей в старшей категории. Итоги были озвучены в Москве 22 ноября.

«Фестиваль проходил в течение двух с половиной месяцев в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и представил зрителям все лучшее, что было сделано для детей и юношества в различных жанрах искусства, - рассказывает заведующая литературной частью театра Светлана Кондюрина.- Победителей фестиваля определяло независимое детско-юношеское жюри, в состав которого вошло 27 детей и подростков от 6 до 16 лет – юные актеры, музыканты, художники, спортсмены. Всего в конкурсной программе фестиваля было представлено 85 творческих проектов. Дипломы лауреатов и призы в 14 номинациях были вручены победителям на церемонии закрытия фестиваля в Московском Губернском театре».

Спектакль по мотивам военной повести К. Губаревича «Полонез Огинского» поставил главный режиссер Челябинского театра кукол, заслуженный артист РФ Александр Борок. Автор инсценировки и художник – петербуржец Захар Давыдов.

Музыку к спектаклю написал московский композитор Андрей Занога. Роли исполнили артисты Екатерина Асанкина, Николай Архипов, Наталья Балдина, Елена Блажеева, Арина Жарикова, Арина Згурская, Анатолий Пристай и Артем Чистяков.

Театры, победившие в конкурсной программе фестиваля, будут включены в гастрольно-концертную программу «Большие гастроли» в 2022 году и станут участниками программы «Эхо - Большого детского фестиваля-2022» в различных регионах страны.