Челябинский Сад Победы приняли в Ассоциацию парков России

Челябинский парк «Сад Победы» в Тракторозаводском районе стал членом Ассоциации по развитию городских парков и общественных пространств, сообщает управление культуры.

«Ассоциация парков России - площадка для обмена опытом - является единственной ассоциацией на территории Москвы, Московской области, регионов РФ и стран СНГ, эксперты и члены которой имеют практический опыт эксплуатации и управления крупнейшими парками, садами, скверами, музеями-заповедниками и усадьбами», - сообщили в управлении культуры Челябинска.

Отметим, «Сад Победы» стал первым челябинским парком, принятым во всероссийскую Ассоциацию.