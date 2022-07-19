19.07.2022
Юный косолапый хозяин таганайской тайги «угодил» в фотоловушку
19.07.2022
Челябинский Сад Победы приняли в Ассоциацию парков России
18.07.2022
«Уральский look»: городская мода в России и популярные парочки
18.07.2022
Кыштымский медеэлектролитный завод отметил 265-й день рождения
18.07.2022
Облсуд оставил бывшего директора МКУ «Городская среда» Челябинска под стражей
18.07.2022
В Челябинске закроют движение на проспекте Ленина и 3-го Интернационала
Челябинский Сад Победы приняли в Ассоциацию парков России
18.10.2021
В конкурсе деревянных скульптур в Челябинске Виктор Цой обошел Остапа Бендера
02.08.2021
В Саду Победы наградили победителей городского фотоконкурса «Мы – челябинцы»
12.06.2021
В Челябинске открылся Детский клуб «Пони-Кони»
08.05.2021
Алексей Текслер высадил ель в память о ветеране Михаиле Резепине
Сергей Авдеев: В Челябинске разрабатывают проектную документацию на ремонт «Сказа об Урале»
18.07.2022
Из Челябинска батальон резерва контрактников «Южноуралец» отправился на Украину
15.07.2022
В Челябинске Ленинградский мост снова открыт для транспорта и пешеходов
15.07.2022
В ГИБДД объяснили, почему в автогородке на площади Революции так мало детей
14.07.2022
Скоро «мусорная дорога» выйдет прямиком на Кировку: центр Челябинска превратили в помойку
13.07.2022