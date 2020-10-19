Челябинский театр кукол запускает «Соломенного жаворонка» в сеть

Челябинский театр кукол имени Валерия Вольховского решил подарить своим поклонникам необычный фестиваль. С 23 по 33 октября в честь своего 85-летия он приглашает зрителей на общедоступный онлайн-фестиваль кукольных спектаклей для взрослого зрителя «Соломенный жаворонок в сети». Об этом уникальном событии корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» сообщила руководитель литературной части театра Светлана Кондюрина.

Фестиваль «Соломенный жаворонок», названный по одноимённой постановке бывшего художественного лидера театра, известного режиссёра Валерия Вольховского, имеет славную почти 15-летнюю историю. Он начинался в обычном формате в 2006 году, а через шесть лет стал первым в России фестивалем кукольных спектаклей для взрослого зрителя. С тех пор «Жаворонок» проходил в Челябинске раз в два года, включая в свою афишу лучшие спектакли отечественных и зарубежных режиссёров.

В нынешнем сезоне серьёзные коррективы в планы театра-юбиляра внесли его капитальный ремонт и пандемия. Поэтому оргкомитет фестиваля решился на эксперимент - поменять привычный формат «Соломенного жаворонка» на формат онлайн. Так что в этом году фестиваль впишет в свою летопись три даты – он будет седьмым по счёту, пятым – для взрослого зрителя и первым онлайн-фестивалем «Соломенный жаворонок в сети» (PRO) с рекордным для его истории количеством театров-участников. PRO – это и для профессионалов, и для зрителей. Каждый получит возможность посмотреть лучшие кукольные спектакли последних театральных сезонов театров страны и мира, не выходя из дома. И что не менее важно – показ спектаклей для зрителей будет бесплатным. Все видео постановок и выступлений театральных критиков будут доступны на отдельной YouTube-странице фестиваля «Соломенный жаворонок в сети». С его афишей каждый может познакомиться сегодня на сайте Челябинского театра кукол.