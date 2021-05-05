Челябинский зоопарк приглашает горожан к прогулке по парку динозавров

В Челябинске завтра, шестого мая, в час дня на территории парка динозавров «Затерянный мир» состоится бесплатная (оплачивается только входной билет) экскурсия для всех желающих.

Специалисты челябинского зоопарка расскажут интересные факты о доисторических рептилиях и о том, дожили ли динозавры до наших дней

«Затерянный мир» - интерактивный парк динозавров в Челябинске (находится на территории парка Гагарина). Здесь маленькие посетители и их родители могут поближе познакомиться с эрой динозавров и узнать множество интересных фактов о древних обитателях нашей планеты. Парк состоит из тематических зон, оборудованных гигантскими фигурами динозавров. Каждая из них практически в точности повторяет внешний облик динозавров - фигуры проработаны очень детально, а также могут двигаться и издавать звуки.

В «Затерянном мире» насчитывается 12 доисторических обитателей. В их число входит аллозавр, брахиозавр, дейноних и игуанодон. Также среди фигур можно выделить самые популярные - это велоцераптор, стегозавр, тираннозавр и протоцератопс.

В парке динозавров работает несколько интерактивных фотозон, предназначенных также для маленьких гостей. Здесь можно сделать яркие фотографии в декорациях, стилизованных под яйца динозавров. Еще одной популярной развлекательной площадкой является песочница. В ней дети могут почувствовать себя настоящими археологами и поучаствовать в небольших раскопках.

Для обеспечения безопасности гостей парка и сохранности экспонатов на территории «Затерянного мира» в Челябинске действует несколько общих правил. Например, посетителям категорически запрещено прикасаться к фигурам динозавров во время прогулки по парку. Также нельзя кормить животных, находясь рядом с вольерами зоопарка.

Стоимость билетов:

дети от 0 до 4 лет включительно – бесплатно;

дети 5-11 лет включительно – 100 рублей;

дети с 12 лет и взрослые – 200 рублей.