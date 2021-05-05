05.05.2021
Челябинский зоопарк приглашает горожан к прогулке по парку динозавров
05.05.2021
В Челябинске шестого мая пройдет генеральная репетиция парада Победы
05.05.2021
Сотрудники МЧС призывают южноуральцев к осторожности на водоемах
05.05.2021
Полицейские Челябинска задержали 19-летнюю «закладчицу» из Волгоградской области
05.05.2021
Челябинский участковый решил не возбуждать дело в отношении ревнивца, избившего даму сердца
05.05.2021
Создатель «Луковстреч» из Магнитогорска стал финалистом всероссийского проекта «Мастера гостеприимства»
Челябинский зоопарк приглашает горожан к прогулке по парку динозавров
Православные челябинцы встретили Пасху Христову
02.05.2021
С праздником Первомая!
01.05.2021
Православные Челябинской области готовятся к встрече Пасхи
30.04.2021
Как будут учиться студенты Челябинской области в майские праздники
29.04.2021
Странное БЛАГОустройство и неБЛАГОдарные люди: как в Челябинске формируется современная городская среда
28.04.2021