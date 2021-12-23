Челябинский зоопарк создает новогоднее настроение для живых символов 2022 года

По восточному календарю символом наступающего 2022 года станет тигр – самая крупная кошка планеты: в честь этого сотрудники челябинского зоопарка наводят предновогодний марафет в вольерах своих подопечных Матиса и Лаффи - племенной пары амурских тигров.

В ход идут подручные средства, а также коробки и валенки, заботливо принесенные посетителями. Полосатые хищники очень рады такому повышенному вниманию и предпочитают сразу же знакомиться новыми объектами вольерного интерьера.

Одной коробки, изобретательно замаскированной зоологами под снеговика, тигру Матису хватает на пять минут. Иногда времени уходит чуть больше, если запрятать внутрь приличный кусок мяса на кости. Матис, как истинный самец, предпочитает сначала отобедать мясом, а потом «поесть» картонку. Тигрица Лаффи напротив, любит поразвлечься. «Интерьерные штучки» она гоняет по своему вольеру, то сбрасывая в ров, то поднимая на настил. И не страшно, если в процессе игры из коробки выпадет положенная порция обеда, еда для молодой хищницы - не главное. Такие ежедневные развлечения питомцам явно по душе.

В пресс-службе челябинского зоопарка напомнили, что Матис приехал из Краснодарского края (из питомника при университете МВД) 14-го июня 2009-го года маленьким котенком и вырос на глазах у сотрудников до внушительных размеров кота весом 220 килограммов. Матюша, как ласково называют его сотрудники, отличается степенностью и покладистым нравом, но и недовольство он тоже может проявлять - грозным рыком и пугающим оскалом.

Тигрица Лаффи родилась в 2014 году в новосибирском зоопарке и приехала на Южный Урал в 2015 году. Это осторожная и своенравная кошка, с которой трудно договориться. Но она любит показать себя во всей красе особям мужского пола, демонстративно перекатываясь с одного полосатого бока на другой и издавая фырчащие приглушенные звуки.

Матис и Лаффи – репродуктивная пара, участвующая в международной программе «Сохранения и размножения амурского тигра». В зоопарке надеются, что в 2022 году они порадуют всех рождением потомства.

Челябинский зоопарк участвует в данной программе с 1998-го года, у зоологов большой опыт разведения этого вымирающего вида. Предыдущая пара тигров, Киниг и Тавзанга, принесли пять пометов - 15 полосатых малышей.

У сотрудников челябинского зоопарка есть добрая традиция в преддверии года тигра завязывать на удачу атласные ленточки в вольерах этих хищников. Работники учреждения верят, что сильный и смелый тигр способствует положительным переменам.