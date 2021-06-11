Челябинского застройщика оштрафовали на четверть миллиона

Арбитражный суд Челябинской области привлек к ответственности застройщика «Южуралстройсервис», который возводил высотное здание без соответствующего разрешения. Компания заплатит 250 тысяч рублей штрафа.

«Установлено, что юридическим лицом в нарушение требований статьи 51 Градостроительного кодекса РФ (разрешение на строительство), в отсутствие разрешения на строительство проводилось строительство объекта – двухсекционного 10-ти этажного многоквартирного жилого дома», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Суд удовлетворил заявление прокурора Ленинского района и привлек застройщика к административной ответственности в виде штрафа.

Застройщик оформил разрешение на строительство.