Челябинскстат рассказал, сколько человек постоянно проживает на Южном Урале

В Челябинской области в настоящее время проживает три миллиона 416 тысяч 613 человек.

Предварительные данные о численности постоянного населения региона на первое января 2022-го году опубликовал Челябинскстат.

Согласно официальной статистике, два миллиона 823 тысячи 689 человек – городские жители, 592 тысячи 924 человека – сельские.

Как сообщает Челябинскстат, в среднем за ушедший 2021-й год численность населения Южного Урала составляла три миллиона 429 тысяч 712 человек, в том числе городского – два миллиона 835 тысяч 342 человека, сельского – 594 тысячи 370.