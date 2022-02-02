02.02.2022
На Южном Урале объем выдачи ипотечных кредитов за год вырос почти на треть
02.02.2022
КСП проверит бюджетную отчетность министерств Челябинской области за 2021-й год
01.02.2022
В Магнитогорске водители трамваев массово уходят на больничный
01.02.2022
В Челябинской области открылись новые поликлиники для пациентов с симптомами ковида
01.02.2022
Анонсы событий и мероприятий на 2 февраля
01.02.2022
ВТБ и Yandex.Cloud разработали уникальный голос для финансового ассистента
Челябинскстат рассказал, сколько человек постоянно проживает на Южном Урале
Скоков уволил командира второго батальона полка ДПС ГИБДД Челябинска, подчиненные которого попались на взятках
02.02.2022
ММК: 90 огненных лет
01.02.2022
Текслер: Нам нужны тысячи человек, чтобы полностью закрыть потребность в здравоохранении
31.01.2022
Куляшов не сделал, а Ксензов сделает: челябинцы надеются, что новый зам Котовой вернет на Советскую и Пушкина двустороннее движение
28.01.2022
В Челябинске приостановили ограждение трамвайных путей: работы оказались не согласованы с ГИБДД
27.01.2022