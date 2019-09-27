Чемпионат по танцам на барной стойке в Meet.Point Тополинка
Общество
Сегодня, 09:51

Не упусти возможность стать свидетелем невероятной танцевальной схватки.
27 сентября в Meet.Point выберут лучшего танцора.

Лето закончилось, тёплые деньки позади… И только горячие энергичные танцы один из немногих способов согреться дождливой осенью. Уже в эту пятницу, в Meet.Point на Тополинке пройдет ежегодный чемпионат по танцам на барной стойке. Покажи свой талант и возможно ты станешь победителем.




Будоражащие фантазию движения, никого не оставят равнодушным, а дополнением к самому зажигательному батлу этого сезона станут прекрасные go-go и bar girls. Конец сентября обещает быть жарким!

Ждём тебя в Meet.Point на Тополинке. И помни, что для настоящего танцора нет преград.

 

Танцевальный бар Meet.Point на Тополинке,
Ак. Королева, 10;
8 (351) 220-49-48;
Barmeetpoint

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