Четверо южноуральцев вышли в финал «Мастеров гостеприимства»

В финал всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» вышли четыре жителя Челябинской области.

В числе победителей полуфинала - Елена Генфан, event-директор Kassy.ru. Волонтёр проекта Добро.ру; Глеб Иванов, room division менеджер семейного курорта «Утес», принявший участие в «Мастерах гостеприимства» уже в третий раз; София Сомова, генеральный менеджер отеля Ibis Styles Chelyabinsk, открывшая в должности управляющей два международных отеля, член Ассоциации отельеров Челябинска; Юлия Павлова, администратор гостиницы (дома отдыха) «Абзаково», с опытом управления собственной гостиницей семейного типа.

Поделиться

В общей сложности в финал конкурса, являющегося проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей» (РСВ), вышли пятьдесят представителей 18-ти субъектов страны.

За право выйти в финал на очном мероприятии в Челябинске на протяжении трех дней боролись 142 менеджера индустрии гостеприимства из 45-ти регионов России.

Как отмечают в пресс-службе РСВ, первый полуфинал конкурса «Мастера гостеприимства» стартовал в Челябинске 12-го июня. Участники прошли комплексную оценку деловых и профессиональных компетенций, индивидуальные интервью и совсем новое для мастеров испытание – аудит по направлениям, а также предложили уникальные решения и рекомендации для развития регионального турбизнеса.

На протяжении конкурсных испытаний участников оценивали эксперты – лучшие кадры индустрии гостеприимства. Они и выбрали 50 участников, которые сразятся в гранд-финале конкурса.

С завершением конкурсных испытаний мастеров гостеприимства поздравил генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«На южноуральской земле Челябинск встретил людей, которые искренне желают развивать российский внутренний туризм. Вас ждали действительно непростые испытания и справились с ними блестяще. Полуфинал получился, на мой взгляд, очень душевным и гостеприимным, в том числе и за счет одного из нововведений конкурса – открытой образовательной площадки, которую посетили жители Челябинской области и соседних регионов. Уверен, что благодаря такому формату вы смогли обменяться опытом с представителями регионального турсообщества и расширить сеть полезных контактов. Я искренне хочу поблагодарить Челябинскую область, ее губернатора Алексея Леонидовича Текслера и жителей региона за такой теплый прием и, безусловно, вклад в развитие внутреннего туризма», – отметил Алексей Комиссаров.

На церемонии закрытия полуфинала к участникам обратился заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук.

«Для нас важно и почетно принимать «Мастеров гостеприимства», и мы благодарны организаторам – президентской платформе «Россия – страна возможностей» – за выбор Челябинска в качестве точки старта нового сезона. Проведением этого конкурса мы закрываем сразу несколько задач. Во-первых, повышаем свои навыки в организации крупных бизнес-ивентов, сами становимся мастерами гостеприимства. Во-вторых, мы представляем туристический потенциал Челябинской области. За три конкурсных дня наши гости провели аудит гостиницы и ресторана, проанализировали меры поддержки, оказываемые туротрасли в регионе, предложили свои варианты для второго брендового маршрута», - сказал Егор Ковальчук.

Он выразил уверенность, теперь у них есть полная картина туристических возможностей Челябинской области.

«А нам важен этот свежий взгляд со стороны. И наконец, мы получаем новые идеи, новые проекты, которые затем сможем использовать в своей работе. Важный момент в том, что наше участие в третьем сезоне «Мастеров гостеприимства» не заканчивается. Участники полуфинала по треку «Развитие территорий» будут разрабатывать гастрономический кейс для Челябинской области – возможно, это будет тематический сувенир или сет уральских блюд», - отметил Егор Ковальчук.

Мастера гостеприимства также познакомились со старинными гастрономическими традициями уральских казаков на гастро-ужине, съездили на обзорные экскурсии по Челябинску и прогулялись по его знаковым местам, присоединились к всероссийскому фестивалю восстановления исторической среды «Том Сойер Фест», в рамках которого менеджеры индустрии гостеприимства со всей страны провели реставрационные работы в Доме купца Беляевского XIX века, а также погрузились в спортивную жизнь столицы Южного Урала.