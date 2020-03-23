Чиновники Октябрьского района согласились привести в порядок заброшенный памятник героям войны

Постамент не прибран, надпись на Ордене Отечественной войны трудно читаемая, местами отсутствуют буквы: чиновники Октябрьского района только после "пинка" прокуратуры приведут в порядок памятник тем, благодаря которым мы живем под мирным небом

Прокуратурой Октябрьского района проведена проверка исполнения федерального законодательства об увековечении памяти погибших при защите Отечества в деятельности администрации Мяконьского сельского поселения.

"Органы местного самоуправления ответственны за сохранение памятников, поддержание их в состоянии, соответствующем достойному и уважительному отношению к памяти о Победе советского народа в Великой Отечественной войне. Памятник находится в ненадлежащем состоянии: не прибран, надпись на Ордене Отечественной войны трудно читаемая, местами отсутствуют буквы", - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

По результатам проверки прокурором района и.о. главы Мяконьского сельского поселения внесено представление об устранении выявленных нарушений федерального законодательства.