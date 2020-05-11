Число пациентов с коронавирусом в Челябинском области продолжает расти

За прошедшие сутки в Челябинской области подтверждено 94 новых случая коронавирусной инфекции Covid-19, что на 17,5% или 14 случаев больше, чем сутки назад. Двумя сутками ранее суточный прирост уменьшился на 12,1% , а до этого три дня подряд прирастал.

Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

На утро понедельника, 11 мая, в регионе подтверждено 1 тысяча 232 случая коронавируса.

К настоящему моменту 301 пациент с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция выздоровели и выписаны из больниц (за сутки – 38). Девять пациентов переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ.

За время пандемии умерло 12 пациентов с коронавирусной инфекцией, у четверых причиной смерти стала ковидная пневмония, у восьми человек – иные заболевания (онкология, сердечная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. За последние сутки умерла 76-летняя пациентка. Причина смерти – пионефроз с исходом в урологический сепсис, ковид – сопутствующее заболевание.

В больницах продолжает лечение 910 человек с подтвержденным Covid-19. Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение.