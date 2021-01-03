В 2021 году доставка пенсий начнется с четвертого января

В Коркино и Розе коммунальная авария оставила жителей без воды

Алексей Текслер и Наталья Котова прогулялись по ледовому городку в Челябинске

Второго января 2021 года Земля окажется на самом близком расстоянии от Солнца

В ночь со второго на третье января – максимум первого в 2021 году звездопада

Число подтвержденных случаев коронавируса в Челябинской области превысило 37 тысяч

За прошедшие сутки в Челябинской области подтверждено 299 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что чуть выше уровня предыдущего дня (накануне было 298).

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, с начала пандемии и по третье января в области зарегистрировано 37 тысяч 24 случая коронавируса.

Растет и число выписываемых из ковидных госпиталей пациентов. За прошедшие сутки из больниц выписаны 235 человек, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – 179). За весь период пандемии с ковидом справились 22 тысячи 815 пациентов.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За прошедшие сутки зарегистрировано восемь случаев смерти пациентов с коронавирусом. Непосредственно от ковидной пневмонии умерли четверо мужчин в возрасте 52, 58, 59 и 79 лет.

Кроме того, за сутки скончалось еще четверо человек, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция – двое мужчин в возрасте 57 лет и 84 года и две женщины 83 и 86 лет. Причиной их смерти стали иные заболевания.

Всего за время пандемии скончались одна тысяча 320 пациентов с коронавирусной инфекцией, у 551 человека причиной смерти стала ковидная пневмония, у 769 человек – иные заболевания (онкология, сердечная, почечная и легочная недостаточность, сахарный диабет, ВИЧ) и сопутствующим был коронавирус.

По состоянию на третье января в Челябинской области продолжает лечение 12 тысяч 848 пациентов с подтвержденным Covid-19, что больше показателя предыдущего дня (накануне было 12 тысяч 792). Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.