Число подтвержденных случаев ковида в Челябинской области превысило 66 тысяч

В Челябинской области с начала пандемии лабораторно подтверждено 66 тысяч 78 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Ннакануне зарегистрировано 179 новых случаев, что на 4,1% больше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее выявлено 172 случая, был прирост – 7,5%).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне выздоровели и выписаны из больницы 152 пациента, переболевших ковидом (днем ранее – 106). С начала пандемии 60 тысяч 790 инфицированных коронавирусом пациента сумели победить коварную болезнь.

За прошедшие сутки зарегистрирована смерть четырех человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее умерло семеро). Причина смерти пациентов - ковидная пневмония.

За весь период пандемии коронавирусная инфекция оборвала жизни двух тысяч 997 жителя. Из них одна тысяча 779 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 218 человек - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

Продолжают борьбу с опасной инфекцией на госпитальных базах и на дому две тысячи 249 жителей с подтвержденной коронавирусной инфекцией, что больше показателя предыдущего дня (накануне было две тысячи 218 пациентов с ковидом).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.