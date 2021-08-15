15.08.2021
В Челябинскую область поступило 36,5 тысячи доз вакцин от ковида
15.08.2021
Число подтвержденных случаев ковида в Челябинской области превысило 80 тысяч
15.08.2021
Анонсы событий и мероприятий на 16 августа
15.08.2021
В Челябинске завершен капитальный ремонт двух дорог по нацпроекту БКАД
15.08.2021
В Челябинске наградили председателя федерации бокса
14.08.2021
В семи городах Челябинской области в выходные и понедельник - НМУ
Число подтвержденных случаев ковида в Челябинской области превысило 80 тысяч
15.08.2021
В Челябинскую область поступило 36,5 тысячи доз вакцин от ковида
13.08.2021
За время пандемии ковид сумели победить около 70 тысяч южноуральцев
12.08.2021
В Челябинской области число подтвержденных случаев ковида превысило 79 тысяч
12.08.2021
Как будут учиться студенты вузов Челябинской области в новом учебном году
Как будет организована учеба южноуральских школьников и студентов с сентября
12.08.2021
Воспитанники челябинского спорта отмечены президентом России
12.08.2021
В сентябре в Челябинске выйдут на линию десять новых трамваев
11.08.2021
Сильнейшие игроки соревновались в финале турнира «За Танкоград» от «Ростелекома»
11.08.2021
Власти Челябинска ответили на критику по ремонту Комсомольского проспекта
10.08.2021