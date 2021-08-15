Число подтвержденных случаев ковида в Челябинской области превысило 80 тысяч

В Челябинской области с начала пандемии лабораторно подтверждено 80 тысяч 380 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. За прошедшие сутки зарегистрировано 375 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, что на 0,8% больше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее выявлено 378 инфицированных, прирост – 0,8%).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне выздоровели и выписаны из больницы 280 пациентов, переболевших ковидом (днем ранее – 283). С начала пандемии 70 тысяч 132 жителя, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция, сумели победить коварную болезнь.

За прошедшие сутки скончалось 20 пациентов, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19 (днем ранее –19). С начала пандемии умерло три тысячи 680 жителей с коронавирусной инфекцией. Из них две тысячи 421 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 259 человек - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

Продолжают борьбу с ковидом на госпитальных базах и на дому шесть тысяч 526 человек, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – шесть тысяч 445 человек).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.