Число заявок на «горячую линию» Минсоца резко возросло

В Челябинской области на этой неделе существенно увеличилось количество звонков на «горячую линию» Министерства социальных отношений от граждан старше 65 лет.

Если на прошлой неделе поступало в среднем около 500 звонков, то за вчерашний день их уже было 1178. Пожилые люди просят доставит продукты и лекарства, помочь оплатить коммунальные услуги. Вся необходимая помощь оказывается в полном объеме. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер.

Оставить заявку на приобретение и доставку домой продуктов питания и лекарств пожилые южноуральцы могут по телефонам «горячей линии» минсоца 8-912-806-84-96, 8-919-304-63-00

А заявок для размещения детей в дежурных группах детсадов, наоборот, стало меньше. Южноуральцы приняли решение остаться дома. По состоянию на понедельник утро количество заявлений от родителей - 6 тысяч 345 детей. По факту вчера в дежурных группах находилось 2 тысячи 360 детей в детских садах Челябинской области.