Что челябинские дети мечтают получить в подарок

Дети Челябинской области мечтают на Новый год получить в подарок новые игрушки или гаджеты, каждый десятый мечтает о домашнем животном. Загаданы и необычные пожелания.

Такие результаты показал совместный опрос онлайн-ритейлера Самокат и международной школы программирования Алгоритмика среди 1 834 родителей из разных городов страны. Уральские дети всех возрастов в основном верят в чудеса и Деда Мороза: так ответили 90% родителей. Большинство детей (61%) всегда делятся со своими родителями своими новогодними желаниями, еще 20% передают их вместе письмом Деду Морозу.

Как сообщает пресс-служба международной школы программирования «Алгоритмика», среди необычных желаний детей: «прокатиться на единороге», «изобрести эликсир вечной жизни», «поехать на Северный полюс» и «браслет, исполняющий желания».

Самыми желанными подарками детей из Челябинска в этом году оказались новые игрушки (23%), встреча с Дедом Морозом (18%) и гаджеты (15%).

Также исследователи выяснили, сколько уральские родители рассчитывают потратить на покупку подарка для детей. Большинство челябинских родителей (82%) готовы подарить своему ребенку на Новый год дорогой подарок: 52% потратят на презент своему ребенку от трех до пяти тысяч рублей, а более 40% готовы отдать от пяти до 10 тысяч рублей.

Каждого седьмого ребенка можно сделать счастливым большим количеством сладостей (14%): любимыми праздничными лакомствами оказались шоколад, шоколадные фигурки и конфеты.

Многие уральские дети будут рады получить в подарок домашнее животное (12%). Пять процентов детей мечтают стать богатыми и известными, три процента - много путешествовать.