Что подешевело в магазинах Челябинской области в апреле

В Челябинской области произошло снижение цены на ряд товаров и услуг в апреле 2022 года. Об этом свидетельствует мониторинг цен на значимые для южноуральцев товары и услуги, которые провела Контрольно-счетная палата региона.

В категории продовольственные товары выявлено 13 позиций, показывающих снижение цены.

Наиболее подешевели помидоры (на 17,7%, на сегодня их средняя цена за килограмм -205,75 рубля), бананы (минус 12,6%, стоимость 105,39 рубля за килограмм), огурцы свежие (минус 9,6%, 135,70 рубля за кг), груши (минус 6,6%, 219,68 рубля за килограмм) и свежая зелень (минус 2,94%, 656,65 рубля за килограмм).

В категории непродовольственные обнаружено 83 позиции, демонстрирующие снижение цены. В пятерку самых дешевеющих вошли миксер и блендер (снижение на 24,7%, средняя цена - 3064 рубля), триммер (минус 17,5%, стоимость - 8060,62 рубля), электропылесос напольный (минус 17,5%, средняя цена - 8878,47 рубля), телевизор (снижение 17%, 34883,66 рубля), флеш-накопитель (минус 16,3%, 607,86 рубля за штуку).

В апреле подешевели шесть видов услуг. Все они связаны с ценами на пассажирские перевозки и отдых.

В КСП отметили, в апреле ежемесячный темп инфляции замедлился более чем в 3,5 раза по сравнению с темпами предыдущего месяца.