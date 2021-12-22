Что ждать под елкой: МТС выяснила, какими новогодними подарками закупаются южноуральцы

МТС проанализировала предпочтения челябинцев в предновогодний период и составила рейтинг подарков, которые стоит ждать южноуральцам в этом году. Самыми популярными вариантами стали гаджеты и электроника, игрушки, а также лотерейные билеты, которые в канун Нового года стали покупать чаще, – именно к таким выводам пришли эксперты на основе анализа обезличенных данных клиентов МТС Банка за первую половину декабря 2020 и 2021 годов.

В декабре одной из забот многих южноуральцев становится поиск подарков на Новый год. Аналитики выделили пять категорий, в которых заметно увеличивается количество транзакций в декабре по сравнению с остальными месяцами года и предположили, какие подарки челябинцы смогут найти под новогодней елкой.

Так, гаджеты, электронику и бытовую технику покупали на 31% чаще, чем обычно, при этом средний чек составил 8110 рублей. На втором месте рейтинга самых вероятных новогодний подарков в Челябинской области оказались игрушки – в декабре их покупали на 25% чаще. На подарок, который сделает счастливым любого ребенка и порадует взрослого челябинцы в среднем тратили по 1070 рублей. Тройку лидеров самых популярных подарков заняли лотерейные билеты, средний чек на которые составил 1290 рублей – их покупали на 22% чаще, что говорит о том, что южноуральцы продолжают верить в чудо и надеются сорвать джекпот в новогоднюю лотерею.