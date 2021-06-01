Чуриловцы собирают подписи против сокращения числа автобусных маршрутов

Жители челябинского поселка Чурилово собирают подписи против сокращения числа востребованных автобусных маршрутов - №2 «Чурилово – ЮурГУ» и №34 «Чурилово – Автобусный парк».

Организаторы сбора подписей – инициативные жители Чурилово - призывают челябинцев, для которых важно сохранить прежнее число популярных маршрутов, побеседовать и со своими соседями, кто также ездит на данных автобусах, но кого нет в социальной сети в ВКонтакте, где проходит опрос.

«Если они готовы дать свой контактный номер, то мы их тоже внесем в список желающих сохранить прежнее количество рейсов», - отметили организаторы.

Эксперт Общественной палаты Челябинской области Константин Лопин, являющийся жителем поселка Чурилово, отметил, что население только стало привыкать к хорошим, большим автобусам, как количество рейсов уже решили сократить.

По его словам, по автобусному маршруту №2 на утро первого июня число подписей приблизилось к шестистам, по №34 составляет около 250-ти.

О том, что жители поселка не желают мириться с новым расписанием, согласно которому на вышеназванных маршрутах увеличены интервалы, пишет и сообщество «Челябинский транспорт» в ВКонтакте, где также отмечается, что «с сокращением рейсов не согласны и кондукторы: на первых рейсах будет очень сложно обилетить всех пассажиров (автобусы переполнены), а следующие рейсы будут возить воздух, потому что ждать по сорок минут автобус будут только, те кому он подходит по расписанию».

Чуриловская активистка Анна Стешиц сообщила, что третьего июня поедет на прием в управление транспорта Челябинска для обсуждения данного вопроса.

По новому расписанию автобусы №2 и №34 начали ходить с сегодняшнего дня.

Также с первого июня жителям южноуральской столицы придется дольше ждать автобусы еще пяти маршрутов: №1 «Железнодорожный вокзал-Аэропорт», №4 «Мамина-ЮУрГУ», №18 «Автобусный парк-Железнодорожный вокзал», №41 «Поворот ЧМК-Аэропорт» и №64 «Автобусный парк-Железнодорожный вокзал».