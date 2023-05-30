30.05.2023
Еткуль стал площадкой для регионального форума «Благополучная семья»
30.05.2023
«Чурилово» вместо «Мехколонны»: в Челябинске переименовали конечную автобусную остановку
30.05.2023
ММК стал победителем областного конкурса «Меняющие мир» как лучший работодатель
30.05.2023
В Челябинске во время молебна о Победе закроют движение транспорта
30.05.2023
Юный житель Верхнеуральского района, воровавший помидоры у китайца, осужден за ложный донос
30.05.2023
В Челябинске возле школы разгуливал эксгибиционист
«Чурилово» вместо «Мехколонны»: в Челябинске переименовали конечную автобусную остановку
27.04.2023
Новый автобусный маршрут появился в Магнитогорске
25.04.2023
В Челябинске ищут перевозчика на муниципальный автобусный маршрут «Шмакова – ж/д вокзал»
01.04.2023
Маршрут №174 «Копейск – Челябинск» больше не работает
01.04.2023
В Челябинске с первого апреля усилены магистральные автобусные маршруты
В Челябинской области начался рост числа пострадавших на пожарах
30.05.2023
Андрей Ксензов озвучил промежуточные итоги «Дорожного рывка» Челябинска
29.05.2023
Алексей Текслер: «Я сам не успокоюсь и никому не дам это сделать»
25.05.2023
Для выпускников Челябинской области проходят «Последние звонки», звучат напутствия
25.05.2023
Муниципальные пляжи Челябинска оснастили всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха
24.05.2023