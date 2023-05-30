«Чурилово» вместо «Мехколонны»: в Челябинске переименовали конечную автобусную остановку

В Челябинске переименовали конечную остановку двух автобусных маршрутов – №2 и №34. До настоящего времени она называлась «Мехколонна», теперь зовется «Чурилово».

Электронные табло на автобусах тоже перенастроили.

Как отмечает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», новое имя остановки – более узнаваемое для горожан.

Сами маршруты остались прежними.