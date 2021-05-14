ЦКС поддержит петицию южноуральцев, пожаловавшихся Путину и Текслеру не невывоз мусора

Региональный оператор - Центр коммунального сервиса - заявил о своей готовности поддержать петицию южноуральцев, жалующихся на невывоз мусора.

Петицию на имя президента России, губернатора Челябинской области и местного главы жители Верхнеуральского района подготовили вчера, 13-го мая, потребовав разобраться в ситуации с некачественным вывозом мусора с территории района.

ЦКС готов поддержать требования жителей. Дело в том, что на контейнерных площадках в частном секторе (не только Верхнеуральского района, но и многих других сельских муниципальных образований) в последние недели действительно можно наблюдать завалы из отходов, собранных после субботников (спиленных веток, стволов деревьев, мешков с листвой), а также с приусадебных участков частных домовладений. Этот мусор никто не вывозит.

Как отмечают в Центре коммунального сервиса, в соответствии с требованиями законодательства ЦКС отвечает за вывоз исключительно твердых коммунальных отходов, главный признак которых – их образование в жилище в процессе потребления. Вывоз всех остальных отходов должны обеспечивать их собственники. Во многих сельских муниципальных образованиях этот вопрос решается, причем достаточно оперативно. Местные администрации заключают дополнительные договоры с ЦКС или другими перевозчиками на вывоз отходов, не относящихся к ТКО.

Вывозить же такой мусор за счет платежей населения за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами ЦКС просто не имеет права, ведь это будет считаться нецелевым использованием средств.

Регоператор присоединяется к требованиям по решению вопроса с вывозом мусора, выражая надежду, что это ускорит решение вопроса по вывозу с контейнерных площадок отходов, которые не относятся к категории твердых коммунальных.