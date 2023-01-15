Coca-Cola из Ирана теперь продается в Челябинске

На прилавке челябинского супермаркета обнаружил колу из Ирана редактор интернет-ресурса «Хорошие новости» Александр Олексюк. Его сообщение по этому поводу на странице ВКонтакте, сделанное 14 января, сразу же стало одной из главных хороших новостей этих выходных.

«О, вот и в Челябинске появилась иранская "шайтан-кола". В N заметил. 90 рублей за баночку 0,3», – написал Александр, похвалив их колу, беспилотники, кино и напомнив о бизнес-миссии региона в Иран и планах открыть в Челябинске торговый дом Исламской республики.