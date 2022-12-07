Цветы для любимых

Классик сказал, что красота спасёт мир. Развивая эту мысль, заметим: красивые цветы лучше, чем что-либо другое, способны спасти наш мир от скуки, серости и однообразия. А немного забывчивых людей ответственные продавцы этого прекрасного товара спасают ещё и от лишних хлопот.

С доказательством этого тезиса я столкнулся на практике совсем недавно. Празднику «День матери» совсем немного лет, мы ещё не успели привыкнуть к нему. Вот поэтому я благополучно забыл о нём. А так хотелось порадовать любимую маму!

Конечно же, приобрести подарок я уже не успевал. Поэтому мне пришлось находить выход из ситуации в последний момент. В голову сразу же пришла мысль: букет! Однако времени на поиски подходящих цветов у меня оставалось катастрофически мало.



Выручила коллега по работе, она скинула мне ссылку на доставку цветов и сказала, что у этой компании «нереально красивые букеты». А ещё коллега добавила, что букет мне привезут обязательно сегодня, и что эти цветы будут долго радовать маму своим неувядающим видом.



И что вы думаете, мои ожидания не были обмануты! К концу рабочего дня я получил замечательно подобранный букет, который доставили в специальной ёмкости с водой, чтобы букет простоял дольше. А ещё мне вручили инструкцию по уходу за цветами и специальный раствор, который нужно добавлять в вазу. Но это ещё не всё – в букет была вложена шикарная открытка, в которую красивым почерком были вписаны мои пожелания.



Само собой, маме я этот букет вручал лично – не мог отказать себе в таком удовольствии. Сказать, что она была рада цветам, это значит не сказать ничего. Её глаза просто сияли от восторга!



Кстати, с того момента прошло уже пять дней, а цветы до сих пор остаются свежими и радуют мою мамочку.