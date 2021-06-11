Дефекты и наплывы: на челябинской улице некачественно уложили асфальт

В Челябинске после укладки верхнего слоя асфальтового покрытия на улице Танкистов, на участке от улицы Первой Пятилетки до проспекта Ленина, были обнаружены наплывы и дефекты.

Недостатки вскрылись в результате диагностики, проведенной городским комитетом дорожного хозяйства, осуществляющим постоянный контроль на всех объектах ремонта и строительства улично-дорожной сети.

В связи с этим подрядной организации ООО «СтройМигСити», выполняющей ремонт улицы Танкистов от проспекта Ленина до улицы Кулибина, выписано предписание.

Подрядчиком будет проведено фрезерование некачественно уложенного покрытия и осуществлена укладка нового. После данных видов работ будет проведена повторная диагностика.

Указанные дефекты подрядчик устранит за свой счёт.