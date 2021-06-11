11.06.2021
ВТБ внедряет выездной формат обслуживания клиентов в Челябинске
11.06.2021
Более 11 тысяч школьников приняли участие в мероприятиях месячника по безопасности несовершеннолетних на ЮУЖД
11.06.2021
Обвиняемого в зверской расправе над женой южноуральца могут отправить в психбольницу
11.06.2021
В Челябинске появился новый резидент фонда «Сколково»
11.06.2021
По факту ДТП с пятью автомобилями, в котором погибла челябинка, возбуждено уголовное дело
11.06.2021
В Новосибирске задержан владелец частного пансионата для престарелых из Верхнего Уфалея
Дефекты и наплывы: на челябинской улице некачественно уложили асфальт
Десятого июня у православных Вознесение Господне
09.06.2021
Ветеран боевых действий из Челябинска добрался на велосипеде до Самары
09.06.2021
Челябинские садоводы пожаловались на то, что их лишили насиженного места торговли на 3-го Интернационала
08.06.2021
Вредители жгут тополиный пух в челябинском городском бору
08.06.2021
Котова потребовала мнение независимого эксперта по поводу реконструкции Комсомольского проспекта
07.06.2021