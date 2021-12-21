Дельта vs Омикрон: врач-инфекционист рассказал об отличиях вариантов вируса

В декабре появилась информация об активном распространении нового штамма коронавируса – Омикрона. У некоторых экспертов были предположения, что новый штамм станет гораздо опаснее Дельты-штамма и снизит эффективность вакцинации. Что известно сейчас о новом варианте вируса? Опаснее ли он Дельты? Нужны ли новые вакцины для нового штамма? На эти и другие вопросы ответил Андрей Поздняков, врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь»:

Чем отличается Омикрон от Дельта-штамма? Можно ли утверждать, что новый вариант вируса стал опаснее?

По сравнению с Дельтой-штаммов, у Омикрона выше контагиозность, то есть заразность. По клиническим проявлениям есть отличия, но они не значительны. Заболевание, вызванное Дельта-штаммом, стало походить на обычную респираторную инфекцию. Патогномоничный, характерный только для этого заболевания, симптом в виде аносмии стал встречаться все реже. Пока у заболевания, вызванного Омикрон-штаммом ничего патогномоничного не выявлено: респираторные проявления, мышечные боли, выраженная усталость, ночная потливость, снижение аппетита встречаются и при других ОРЗ.

Информации о патогенности Омикрона пока немного. Что известно сейчас?

- данный штамм впервые описан уже более месяца назад учеными Ботсваны и ЮАР;

- в Европе он выявлен более 3 недель назад, к настоящему моменту зафиксирован в 60+ странах мира;

- распространяется быстрее, чем Дельта, по мнениям ученых самых разных стран.

При этом количество случаев госпитализации и летальных исходов в этих странах не растет или растет незначительно. Пока данных о повышенной патогенности данного штамма немного. Ближайший месяц покажет.

Есть мнение, что некоторые вакцины будут неэффективны против Омикрона. Так ли это?

Заболевания, вызванные штаммом Омикрон, регистрируются чаще у привитых и протекают легко. Это информация от немецких и британских исследователей. На эти данные нужно смотреть внимательно: штамм регистрируется «чаще у привитых», потому что в этих странах в принципе привитых уже больше, чем непривитых. У них любое такое событие по статистической вероятности должно встречаться чаще просто потому, что их больше. То, что заболевание протекает легко, можно объяснить не только особенностью штамма, но и протективным действием вакцин. В данной ситуации надо сравнивать тяжесть заболевания среди примерно одинаковых больших групп привитых и непривитых. Вот тогда будет понятно, как вакцины реагируют на новый штамм. Проблема в восприятии процесса вакцинации заключается в том, что многие граждане РФ воспринимают вакцинацию как индульгенцию от вируса: «вакцинирован – значит не заболею». При этом, граждане других стран воспринимают вакцинацию как страховку жизни: «вакцинирован – значит не умру». Именно это правильное восприятие процесса любой вакцинации. Ни одна вакцина не дает 100%-й защиты от возможности заразиться и заболеть. Но заболевание, даже если оно случится, будет протекать в легкой форме.

Если Омикрон заразнее Дельты, почему не внесут изменения в вакцины?

Если будет понятно, что вакцина перестает работать, внесут изменения, причем оперативно. Сейчас таких данных пока нет. Но разработчики вакцин активно собирают информацию и, по мере необходимости, планируют технологические изменения.

Поскольку принцип создания вакцины и ее действия уже понятен, «матрица» есть. Внести изменения в подавляющем большинстве случаев всегда проще, чем изобрести заново.