День открытых дверей в ЮУрГУ: будь в курсе изменений в приемной кампании

Южно-Уральский государственный университет 30 октября в 12 часов откроет свои двери для абитуриентов и их родителей. В актовом зале главного корпуса ЮУрГУ гостям расскажут о планах и целях вуза, об уникальных возможностях и мерах поддержки для студентов, о разнообразной внеучебной деятельности, которая включает спортивные и творческие кружки, а также разнообразные студенческие организации.

Особое внимание будет уделено изменениям в приемной кампании 2023 года.

Абитуриенты, желающие поступить в ЮУрГУ, уже сегодня могут получить дополнительные баллы, которые существенно помогут пройти на бюджетное место и обучаться в вузе бесплатно.

Такую уникальную возможность дает Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда», которая начнется 24 октября. «Звезда» — это уникальный проект по подготовке научных и инженерных кадров для страны. Основным организатором мероприятия является Южно-Уральский государственный университет. Сегодня география олимпиады широка — это 82 региона нашей страны. Олимпиада призвана стимулировать у школьников интерес к научно-исследовательской деятельности, помочь определиться с выбором будущей профессии.

Олимпиада входит в Перечень российского совета олимпиад школьников и перечень Министерства просвещения, что позволяет победителям и призерам получить существенные преференции при поступлении в вузы.

Принять участие могут школьники с шестого по 11-й класс.

Поступайте с уверенностью – позаботьтесь о дополнительных баллах. Подать заявку на участие в олимпиаде можно здесь.

Тех, у кого остались вопросы, ЮУрГУ ждет 30 октября в 12 часов по адресу: Челябинск, проспект Ленина, 76.

Южно-Уральский государственный университет – это университет цифровых трансформаций, где ведутся инновационные исследования по большинству приоритетных направлений развития науки и техники. В соответствии со стратегией научно-технологического развития РФ университет сфокусирован на развитии крупных научных междисциплинарных проектов в области цифровой индустрии, материаловедения и экологии. В 2021 году ЮУрГУ победил в конкурсе по программе «Приоритет 2030». Вуз выполняет функции регионального проектного офиса Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня (УМНОЦ).

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Сайт олимпиады «Звезда»;

центр развития карьеры : (351) 267–91–47;

приемная комиссия: 8 800 300–00–55 (звонок по УрФО бесплатный);

e-mail для общих вопросов: prkom@susu.ru.