26.10.2021
В Магнитогорске Союз молодых металлургов начал съемку календаря на 2022 год
26.10.2021
В Челябинске автомобилист снес железнодорожный шлагбаум
26.10.2021
13 ДТП по вине водителей произошло на ж/д ЮУЖД за 9 месяцев 2021 года
26.10.2021
Карталинца будут судить за убийство девочки, совершенное 19 лет назад
26.10.2021
Челиндбанк стал лауреатом премии им. П. А. Столыпина в номинации «Лучший региональный банк»
26.10.2021
День открытых дверей: ЮУрГУ приглашает
День открытых дверей: ЮУрГУ приглашает
21.10.2021
В ЮУрГУ всех непривитых против ковида сотрудников отстранят от работы с 12 ноября
18.10.2021
Студент ЮУрГУ создает программируемый комплекс для будущих радиотехников
07.10.2021
Начало одомашнивания лошадей помогли определить человеческие зубы
30.09.2021
«Здоровые» проекты ЮУрГУ заменят тренера и семейного врача
Ирина Гехт ответила на вопросы по новым ограничениям в Челябинской области
25.10.2021
Определена продолжительность осенних каникул для школьников Челябинской области
22.10.2021
В Челябинске обсудили вопрос зонирования зеленой территории рядом с Тополиной аллеей
22.10.2021
В Челябинской области определен период нерабочих дней
21.10.2021
Владимир Путин подписал Указ о нерабочих днях в октябре-ноябре
20.10.2021