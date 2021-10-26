День памяти почетных граждан Миасса

Сразу три мемориальные доски появились в течение дня на домах, где проживали почетные граждане Миасса (Челябинская область).

Инициатива установки досок принадлежит Совету почетных граждан, а решение об увековечивании памяти было принято Собранием депутатов в июле и сентябре текущего года.

На домах № 27 и 37 по проспекту Автозаводцев мемориальные объекты установлены в честь руководителей города прошлых лет. Николай Богачев в течение двух десятилетий работал на высших постах – председателем горисполкома и первым секретарем горкома партии. С его именем связаны масштабная газификация и жилищное строительство, появление объектов, которыми горожане пользуются до сих пор, – Иремельский гидроузел, телевышка, железнодорожный вокзал, очистные сооружения. Большой послужной список и у Анатолия Ефимова – участие в Великой Отечественной войне, плодотворная работа в системе образования, где пройден путь от учителя до заведующего гороно, и, наконец, должность председателя горисполкома в течение двенадцати лет.

Добрые слова о двух замечательных людях, чьи имена навсегда вошли в историю Миасса, прозвучали от почетных граждан города Бориса Корсукова и Александра Борисова, председателя Собрания Дмитрия Проскурина и первого заместителя главы округа Виктора Борадачева, родных и коллег.

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Через несколько часов аналогичное событие состоялось около дома № 2 по проспекту Макеева, на фасаде которого установлена доска, напоминающая, что здесь в течение двадцати шести лет жил первый заместитель генерального конструктора Государственного ракетного центра, Герой Социалистического Труда, почетный гражданин города Миасса Виктор Каргин. Уроженец Ульяновской области и выпускник Казанского авиационного института, он без малого полвека оставался верен родному предприятию и любимому делу, посвятил свою жизнь разработке до сих пор стоящих на вооружении ракетных комплексов, был соратником Виктора Макеева.

Открытие мемориального объекта состоялось в день рождения Виктора Егоровича. О нем и его заслугах вспоминали генеральный директор, генеральный конструктор АО «ГРЦ имени В.П. Макеева», академик РАН Владимир Дегтярь, коллеги по работе, сын чествуемого почетного гражданина Андрей Викторович, председатель Совета почетных граждан Борис Корсуков и его заместитель Александр Борисов, председатель Собрания депутатов Дмитрий Проскурин.

А утром руководители и ветераны ГРЦ, депутаты Собрания и почетные граждане традиционно возложили цветы к подножию памятника еще одному почетному гражданину – Виктору Петровичу Макееву, отметив, таким образом, день его рождения и день памяти.