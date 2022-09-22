22.09.2022
Анонсы событий и мероприятий на 23 сентября (18+)
22.09.2022
Депутат Заксобрания восстанавливает скульптуры в детском саду Ясиноватой
22.09.2022
ММК-МЕТИЗ представляет свою продукцию в Волгограде
22.09.2022
Центробанк рекомендовал предоставлять кредитные каникулы мобилизованным гражданам
22.09.2022
В Челябинске сотрудница почты украла шесть с половиной миллионов рублей
22.09.2022
Глава ДНР – об обмене пленными
Депутат Заксобрания восстанавливает скульптуры в детском саду Ясиноватой
24.08.2022
Справедливоросс из Челябинска помогает добровольцам Ясиноватой на регулярной основе
11.08.2022
Депутат Владимир Бекишев помог волонтерам Ясиноватой
02.08.2022
Справедливоросс помогает восстанавливать ДНР
Выпускник ЮУрГУ Петелин прибыл на МКС с двумя космонавтами и Чебурашкой
22.09.2022
Президент Путин объявил частичную мобилизацию в России
21.09.2022
На изучение необходимости продления метротрама в Челябинске готовы потратить 28 миллионов
20.09.2022
Ксензов пообещал обеспечить проезд по всем полосам на Худякова в течение недели
19.09.2022
Всему виной столбы: челябинцы опасаются за архитектурный облик Аллеи Славы
16.09.2022