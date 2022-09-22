Депутат Заксобрания восстанавливает скульптуры в детском саду Ясиноватой

Депутат фракции «Справедливая Россия – За правду» в Законодательном Собрании Челябинской области Владимир Бекишев сегодня, 22 сентября, восстанавливает скульптуры в единственном в Ясиноватой детском саду «Золотой ключик» с группой для детей с нарушением речи.

«В начале августа, когда я во второй раз был в Ясиноватой, увидел, что скульптуры в детском садике наполовину, а некоторые даже почти полностью разрушены. Тогда я пообещал – приеду в сентябре с материалами и помощником и восстановлю скульптуры, чтобы детки радовались им. Опыт у меня в этом деле есть», – отметил Владимир Бекишев.

Также парламентарий осмотрел современную детскую мебель, которую приобрели для детского сада все депутаты фракции «СРЗП» в Заксобрании Челябинской области. Пока в целях безопасности и из-за проблем с водой ребята не ходят в садик, но директор «Золотого ключика» Юлия Двореченец надеется, что совсем скоро дети смогут порадоваться новой красивой мебели и скульптурам.