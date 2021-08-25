Депутат ЗСО Константин Струков награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени»

Депутат Законодательного Собрания Челябинской области пяти созывов, президент ООО «Управляющая Компания ЮГК» Константин Струков награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».

Соответствующий Указ подписал президент РФ Владимир Путин 24 август 2021 года. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Константин Иванович отмечен высокой наградой за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

«От имени депутатов Законодательного Собрания Челябинской области, от себя лично поздравляю нашего коллегу Константина Ивановича Струкова с заслуженной наградой – медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени, – поздравил коллегу председатель Законодательного Собрания Владимир Мякуш. – Эта награда – свидетельство признания большого вклада Константина Ивановича в социально-экономическое развитие не только Челябинской области, но и других регионов, где располагаются предприятия ЮГК, меценатской и благотворительной деятельности, которую он проводит

Спикер напомнил, Константин Струков более двадцати лет является депутатом Законодательного Собрания по Верхнеуральскому избирательному округу. «Его хорошо знают в Пласте, Верхнеуральском, Уйском и Нагайбакском районах: часто бывает в этих территориях, проводит приемы граждан, встречается с людьми, откликается на их просьбы и активно участвует в решении поставленных задач», - рассказал Владимир Мякуш.

Как депутат Законодательного Собрания Константин Иванович является инициатором и разработчиком десятков законов и постановлений в сфере охраны окружающей среды, природопользования, обеспечения пожарной безопасности и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, бюджетного и налогового законодательства.

«Желаем ему крепкого здоровья и новых трудовых успехов», - пожелал коллеге председатель Законодательного собрания области.

ФТО: Законодательное собрание Челябинской области