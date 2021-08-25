25.08.2021
Анонсы событий и мероприятий на 26 августа
25.08.2021
В Магнитогорске будут судить мать, которая убила свою дочь за громкий плач
25.08.2021
Начальник отряда колонии Магнитогорска брал деньги с осужденного
25.08.2021
В Верхнеуральске подросток на мопеде протаранил иномарку
25.08.2021
Мэрия Челябинска озвучила причину провала асфальта на Российской
25.08.2021
Челябинский Молодёжный театр приглашает зрителей на эскиз спектакля по братьям Стругацким
Депутат ЗСО Константин Струков награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени»
23.08.2021
В Челябинской области пересмотрят размер регионального пособия при рождении ребенка
23.08.2021
Владимир Мякуш дал поручения по подготовке к предстоящему заседанию ЗСО
22.08.2021
Прожиточный минимум в Челябинской области будут устанавливать по новым правилам
22.08.2021
В Челябинской области будут стимулировать развитие добровольческой деятельности
В Челябинске на участке Комсомольского проспекта появился разделительный газон
23.08.2021
В Челябинске заканчивают формировать современную городскую среду
23.08.2021
Фирменные развороты Текслера в Златоусте
21.08.2021
В Челябинске открылась главная сельскохозяйственная выставка региона «Агро-2021»
19.08.2021
Аномальная жара продержится на Южном Урале до середины следующей недели
19.08.2021