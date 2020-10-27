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Депутаты Челябинска изменили порядок проведения публичных слушаний

Общество
Сегодня, 18:45
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Депутаты челябинской городской думы сегодня, 27-го октября, внесли изменения в положение об организации и проведении публичных слушаний.

Как сообщили в пресс-службе думы, порядок слушаний был пересмотрен в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.

В новой редакции положения установлена возможность проведения публичных слушаний не только в очной, но и в дистанционной форме - посредством новейших современных технологий.

«Это позволит участвовать в публичных слушаниях каждому желающему челябинцу», - отметили в думе Челябинска.

 

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