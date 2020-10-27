Депутаты Челябинска изменили порядок проведения публичных слушаний
Депутаты челябинской городской думы сегодня, 27-го октября, внесли изменения в положение об организации и проведении публичных слушаний.
Как сообщили в пресс-службе думы, порядок слушаний был пересмотрен в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.
В новой редакции положения установлена возможность проведения публичных слушаний не только в очной, но и в дистанционной форме - посредством новейших современных технологий.
«Это позволит участвовать в публичных слушаниях каждому желающему челябинцу», - отметили в думе Челябинска.
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