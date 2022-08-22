Депутаты Заксобрания Челябинской области напомнили южноуральцам о важности триколора

В понедельник, 22 августе, в День государственного флага Российской Федерации России депутаты Законодательного собрания Челябинской области поздравили жителей с праздником и напомнили жителям о важности государственной символики.

Председатель регионального парламента Александр Лазарев отметил, День Государственного флага России отмечается в нашей стране с 1994 года в связи с возвращением российского триколора в качестве национального флага. Он стал символом обновленной России, знаменем больших перемен.

«Российский флаг символизирует единство народов нашей страны, ее героическую историю, богатую культуру. Его цвета стали отображением национальных идеалов и принципов – верности Отечеству, благородства и мужества, - говорится в поздравлении спикера. - Мы с гордостью смотрим на трехцветный стяг, овевающий достижения наших соотечественников в деле защиты Родины, в труде, науке, культуре и спорте. Флаг объединяет нас в дни больших свершений и государственных праздников. С бережного отношения к государственной символике, которое мы прививаем своим детям, начинается воспитание граждан страны».

Александр Лазарев пожелал южноуральцам здоровья, благополучия и новых достижений. «Пусть уважение к национальным традициям, любовь к своей стране делают нас сплоченнее и сильнее», - отметил глава регионального парламента.

Депутаты Законодательного Собрания Сергей Буяков, Евгений Илле и Дмитрий Клеутин приняли участие в акции, посвященной Дню Государственного флага Российской Федерации.

Областные парламентарии, представители Молодежной палаты при Законодательном Собрании области и областной общественной организации социально-культурного развития «Возрождение» на улице Кирова раздали жителям и гостям Челябинска около тысячи лент с триколором и поздравили их с праздником, напомнив о важности государственной символики.

«Значимость российского флага и в целом государственной символики сложно переоценить, особенно в современной политической ситуации. День Государственного флага отмечается в нашей стране почти 30 лет, с 1994 года, в связи с возвращением российского триколора в качестве национального флага, который стал одним из символов нашей страны, знаменем больших перемен», - подчеркнул председатель комитета Законодательного Собрания по социальной политике Сергей Буяков.

Парламентарий напомнил, с трёхцветным флагом связаны героические страницы прошлого и настоящего нашего Отечества, надежда на его достойное будущее.

«Мы хотим, чтобы сердца южноуральцев были наполнены чувством гордости за нашу великую страну, за ее героическое прошлое, богатую культуру и за ее символ - государственный флаг. Каждый год в этот день депутаты Законодательного Собрания поздравляют жителей региона и дарят им ленты. Эту традицию мы продолжим и в дальнейшем», – прокомментировал итоги акции Сергей Буяков.