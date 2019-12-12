Депутаты Заксобрания Челябинской области предлагают ввести полный запрет на торговлю снюсом
Общество
Сегодня, 00:27
Автор: 
Любовь Юрина

Депутаты фракции «Единая Россия» Законодательного собрания Челябинской области выйдут в Государственную Думу РФ с законодательной инициативой ввести полный запрет оптовой и розничной торговли снюсом.

На сегодня употребление в школах некурительных видов табака (снюса) приобретает масштаб эпидемии.

Как отметил замсекретаря реготделения партии, вице-спикер Заксобрания региона Константин Захаров, ежедневно в процесс употребления снюса втягивается все большее количество детей.

Сегодня федеральным законом ограничена продажа жевательных и сосательных табакосодержащих изделий. Но снюс не попадает под категорию табачных изделий, даже на этикетке пишут не «табакосодержащие вещества». Но на самом деле в его состав входит искусственный никотин. При этом мало кто знает, что каждая такая конфетка содержит дозу никотина, как в трех пачках сигарет и наносит ощутимый вред психическому и физическому здоровью подростков. Детей спасает то, что снюс вызывает раздражение десен, и они употребляют его в течение короткого времени.

Депутаты фракции «Единая Россия» Законодательного Собрания Челябинской области предлагают ограничить распространение не только продукции с табаком в составе, но той, что содержит никотин и его производные.

Автор: 
Любовь Юрина
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Теги
Законодательное Собрание Челябинской области
ЗСО
снюс
Константин Захаров
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