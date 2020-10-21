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Депутаты Златоуста просят губернатора посодействовать в размещении ковидного госпиталя в больнице РЖД

Общество
Сегодня, 09:32
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Автор: 
Любовь Юрина, Евгения Александрова

Собрание депутатов Златоустовского городского округа (Челябинская область) направило обращение к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру с просьбой рассмотреть возможность размещения госпитальной базы для лечения новой коронавирусной инфекции на территории многопрофильного лечебно-профилактического учреждения РЖД. Часть корпусов пустует. В администрации города считают такое предложение нецелесообразным, популистским и приводят свои аргументы.

Обращение к главе региона разместил на своей странице депутат, экс-глава Златоуста Вячеслав Жилин.

В обращении говорится, что на сегодня в городе ощущается острая нехватка коечного фонда для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. При этом часть корпусов больницы, являющейся структурным подразделение дорожной больницы, пустуют. Депутаты предлагают разместить ковидные отделения в этих корпусах (а не в родильном доме, как это сделано сейчас).

«Важный вопрос – передачи железнодорожной больницы. Мы должны получить ответ, какие действия сегодня предпринимаются. Чем быстрее этот вопрос будет решен, тем быстрее можно будет вернуться к нормальной работе роддома», - отмечает в своем аккаунте Жилин. По его словам, госпитальная база в роддоме, рассчитанная на 100 мест, уже практически заполнена пациентами.

В администрации Златоуста агентству «Урал-пресс-информ» объяснили, что решение о размещении ковидного госпиталя на площадях дорожной больницы в Златоусте не может быть оперативно принято по ряду объективных причин.

Во-первых, больница является собственностью РЖД. И только собственник может принимать решение по ее эксплуатации. Корпуса больницы стоят пустующими уже не один месяц и требуют ремонта.

Во-вторых, министерство здравоохранения не может обеспечивать стороннюю больницу оборудованием, медикаментами, средствами индивидуальной защиты.

Вариант аренды пустующих корпусов - это огромные затраты из бюджета региона, а значит налогоплательщиков.

«Даже если рассматривать вариант передачи больницы в аренду, здание не пригодно для помещения туда средних и тяжёлых пациентов с пневмонией и коронавирусной инфекцией. Представьте, что там будут находится на лечении ваши близкие - не радужная картина, правда?! - поясняют в администрации. -И надо быть реалистами: на переоформление документов, ремонт, закуп и обеспечение больницы техническими, лекарственными препаратами уйдёт много времени. Далее придётся изыскивать и вкладывать постоянные средства на содержание».

Но самое важное - это отсутствие в больнице РЖД медицинских кадров. Врачей, которых необходимо ещё и обучить работе с коронавирусной инфекцией для квалифицированного лечения пациентов и избежания создания очагов заражения, в дорожной больнице просто нет.

А помощь пациентам с коронавирусом нужно оказывать оперативно, важно не упустить время, вовремя диагностировать и обеспечить необходимым лечением всех госпитализированных златоустовцев.

«Надо быть реалистом, когда идет речь о здоровье людей и человеческих жизнях. Завтра на этой базе может оказаться каждый из нас! Давайте пожелаем здоровья и терпения врачам и ещё раз вспомним про действенные меры профилактики», - подчеркивают в мэрии.

 

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Автор: 
Любовь Юрина, Евгения Александрова
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