Дети Магнитогорска рисуют гимн

В течение двух дней во Дворце творчества детей и молодёжи Магнитогорска (Челябинская область) проходил марафон детского рисунка, посвящённого 10-летию гимна и предстоящему Дню города.

Напомним, Гимн Магнитогорска был утверждён решением Магнитогорского городского Собрания депутатов в мае 2011 года.

В начале каждого из двух дней конкурса проходило торжественное открытие праздника, в конце которого детям показывали документальный фильм компании "ТВ-ИН" об исторических событиях 10-летней давности.

В фильме рассказывается о приезде в город авторов гимна Александры Николаевны Пахмутовой и Николая Николаевича Добронравова, посещении выдающейся творческой четой Магнитогорского металлургического комбината, и, конечно, об исполнении самого гимна. Тогда известная песня в специальной аранжировке была исполнена сводным хором со сцены Дворца культуры металлургов им. С.Орджоникидзе под аккомпанемент Александры Николаевны Пахмутовой.

За два дня около тысячи ребят стали участниками творческого рисовального марафона в честь любимого города. Через такие конкурсы молодёжь с самых ранних лет знакомится с историей своей родины, с наиболее важными событиями её прошлого, в числе которых принятая 10 лет назад главная песня Магнитки.

"В сердце я навек сохраню

Искреннюю преданность вам —

Братья по судьбе,

Братья по огню,

Братья по горячим делам...".

В этих строках поэта-песенника Николая Николаевича Добронравова, положенных на музыку Александры Николаевны Пахмутовой - настоящая, невыдуманная история города металлургов. История его первостроителей, и тех, кому строить и продолжать развивать Магнитогорск в будущем.

Организаторами мероприятия стала Молодёжная палата при городском Собрании депутатов.