Детская библиотека Златоуста получит федеральный грант на модернизацию

Детская библиотека №15 Златоуста (Челябинская область) получит федеральный грант на модернизацию в рамках нацпроекта "Культура".

Учреждение набрало двести из максимальных двухсот баллов и выиграла пять миллионов рублей.

В дополнительном конкурсном отборе на получение федеральных грантов библиотеки Южного Урала участвуют второй год подряд. В подготовке документов им помогает проектный офис челябинской областной универсальной научной библиотеки.

Златоуст благодаря победе в конкурсе этой осенью получит две библиотеки нового поколения. Библиотека семейного чтения №2 "Аист" откроется четвертого сентября, детская библиотека №15, расположенная в одном из крупных районов города с развитой инфраструктурой, по соседству с образовательными учреждениями, - в ноябре.

Коллектив библиотеки №15 обладает большим творческим потенциалом, реализует шесть программ и проектов, три из которых направлены на организацию интеллектуального досуга детей с использованием различных видов игровой деятельности.