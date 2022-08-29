Детский сад в Ясиноватой взяли под шефство справедливороссы

Единственный в Ясиноватой детский сад «Золотой ключик» с группой для детей с нарушением речи взяли под попечительство депутаты фракции «СР» в Законодательном Собрании. Парламентарии приобрели для ребят современную детскую мебель.

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«Из-за постоянных обстрелов у здания отходит штукатурка, повреждены все окна. Потихоньку мы делаем ремонт благодаря городским властям и неравнодушным людям, но обстрелы продолжаются, хотя стало чуть тише. В целях безопасности и из-за проблем с водой детки пока не ходят в садик. Поэтому пока есть возможность приводим в порядок здание, чтобы дети увидели всю красоту, когда вновь придут в детский сад», – говорит директор «Золотого ключика» Юлия Двореченец.

Во дворе детского садика оказались повреждены и скульптуры. В сентябре депутат Владимир Бекишев снова приедет в Ясиноватую, чтобы в том числе восстановить их.

Справедливороссы будут следить за судьбой садика и помогать его сотрудникам.