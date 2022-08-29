29.08.2022
Челябинский зоопарк сообщил о смерти гималайской медведицы Алисы
29.08.2022
Детский сад в Ясиноватой взяли под шефство справедливороссы
29.08.2022
Воспитанники центра помощи детям «Радуга» побывали с экскурсией в ГРЦ Макеева
29.08.2022
По инициативе жителей: в селе Селезян появилась уютная зона отдыха
29.08.2022
В Челябинске строительство участка дороги по улице Конструктора Духова признано успешным
29.08.2022
Магнитогорцы просят Текслера провести операцию по спасению медвежонка
Детский сад в Ясиноватой взяли под шефство справедливороссы
29.08.2022
Миссия МАГАТЭ прибудет на ЗАЭС на этой неделе
29.08.2022
Надежда Бабкина: российские военные – это герои наших дней
27.08.2022
Челябинский депутат Владимир Корнев вручил благодарность своему товарищу за участие в спецоперации на Украине
25.08.2022
Дополнительно поддержат южноуральцев, проходящих службу в батальонах «Южный Урал» и «Южноуралец»
Утвержден «Зеленый пояс» вокруг Челябинска, на очереди другие города области
26.08.2022
Челябинские экоактивисты заявили о гибели деревьев в парке Дружбы, районные власти ответили
25.08.2022
В пяти городах Челябинской области НМУ продлятся до вечера 25 августа
24.08.2022
В среду вновь отмечено повышенное содержание сероводорода в воздухе Челябинска
24.08.2022
Во сколько обойдется посещение ребенком частного детского сада в Челябинске
23.08.2022