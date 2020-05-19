Детский тренер из Магнитогорска, уволенная за откровенные снимки, не смогла восстановиться на работе

Детский тренер по кикбоксингу Екатерина Конопенко из Магнитогорска (Челябинская область), уволенная за откровенные фото 20-летней давности, пыталась восстановиться на работе и взыскать с бывшего работодателя заработную плату за время вынужденного прогула.

Челябинский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу Екатерины Конопенко вчера, 18 мая, оставив решение Правобережного районного суда Магнитогорска от 5 ноября 2019 года без изменения. Напомним, суд первой инстанции отказал в удовлетворении исковых требований Конопенко к МАУДО «Детско-юношеский центр «Максимум» о восстановлении ее на работе, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула, компенсации морально вреда.

«На основании приказа по представлению прокурора женщина была уволена за совершение аморального проступка, несовместимого с продолжением работы, связанной с воспитательными функциями. В судебном заседании был подтвержден факт распространения в социальных сетях в открытом доступе фото- и видеоматериалов педагога в обнаженном виде, с элементами насилия, фашисткой символики и других образах, негативно влияющих на психику несовершеннолетних», - сообщила официальный представитель Челябинского областного суда Наталья Прохорова.

Как ранее сообщало агентство "Урал-пресс-информ", 41-летняя педагог магнитогорской спортшколы Екатерина Конопенко лишилась работы из-за разгоревшегося скандала.

Кто-то из ее коллег обнаружил в Сети необычные снимки и показал их руководству. После этого детского тренера по кикбоксингу буквально затравили на работе. По требованию прокуратуры педагог была уволена.

Екатерина Конопенко в 2000 году участвовала в проекте «Эксперимент». Результатом стало издании трех фотоальбомов, в которые вошли работы местных поэтов и фотохудожников. В одном из альбомов была опубликована серия эротических фотографий жительницы Магнитогорска. В то время ей было 20 лет и педагогом в спортивной школе она еще не работала.