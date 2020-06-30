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Детскую областную больницу в Челябинске закрыли на карантин

Общество
Сегодня, 11:04
Автор: 
Олеся Денисова

Отделение реанимации Челябинской областной клинической детской больницы закрыли на карантин из-за выявленного случая коронавирусной инфекции COVID-19 у одного из сотрудников.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» начальник отдела по связям с общественностью ЧОДКБ Дмитрий Руденок, в детской областной больнице четыре отделения реанимации. Выявлен случай ковида в одном из отделений.

«Коронавирусная инфекция обнаружена своевременно. Вся информация была незамедлительно передана в Роспотребнадзор и получены предписания ведомства по дальнейшим действиям», - рассказал Руденок.

Инфицированный сотрудник был отправлен на больничный. Были выявлены и обследованы все контактные с заразившимся сотрудники и пациенты. У всех анализы на ковид отрицательные. Отделение закрыто на карантин.

«В данной ситуации под карантином мы понимаем исключительно закрытие отделения на прием, - уточнил Дмитрий Руденок. - То есть все пациенты, которые находились в реанимационном отделении на момент выявления коронавируса, там и остаются, и продолжают получать всю необходимую медицинскую помощь. Прекращен прием новых пациентов временно на время карантина». Сотрудники на карантин не отправлены.

Все вновь поступающие пациенты перераспределяются между тремя оставшимися отделениями реанимации. «Мощностей достаточно, - заверил представитель медучреждения. - Вся необходимая помощь оказывается в полном объеме».

Отделения реанимации в ЧОДКБ откроется в понедельник, шестого июля.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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