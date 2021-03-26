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Детям Челябинской области пока придется днем спать под стук молотков и жужжание дрелей

В Челябинской области родители несовершеннолетних детей просят установить «час тишины» в дневное время, когда дети спят. Но пока их просьбы не нашли отклика у полиции и депутатов.

«Есть предложения от родителей с детьми установить «час тишины» в дневное время. Допустим, с 13 до 15 часов», - сообщил председатель Законодательного собрания области Владимир Мякуш на заседании ЗСО, выслушав выступление врио начальника ГУ МВД по региону Сергея Богдановского с отчетом о работе полицейского главка за прошлый год.

В своем докладе Богдановский отметил, что за год было составлено около восьми тысяч протоколов о нарушении «закона о тишине».

Спикер рассказал, что депутаты попытались установить «час тишины» (помимо ночного периода) еще и в дневное время. Но в полномочия полиции контроль за исполнением этого решения не входит. «Органы местного самоуправления» не способны проводить эту работу. Их даже в квартиру не запустят, - отметил Владимир Мякуш и поинтересовался у Сергея Богдановского. – Можно ли эту проблему решить или «закон о тишине» сможет действовать только в ночное время».

«Пока на сегодняшний момент это не целесообразно, - ответил Сергей Богдановский и пояснил. – Это может привести к правовому коллапсу. Можно трактовать будет по-разному». С одной стороны, дети имеют право спокойно спать днем в тишине. С другой стороны, собственники квартир (особенно в новостройках) имеют права делать в своем жилье ремонт в любое время дня. И эту часть жителей полиция тоже обязана защищать.

Владимир Мякуш предложил провести обширное социологическое исследование и выяснить отношение южноуральцев к этому вопросу. «Может быть вы правы в том, что мы одну половину населения защищаем, а вторая половина может быть против», - добавил спикер.

На сегодня законом «Об административных правонарушениях в Челябинской области» предусмотрена ответственность за совершение действий, нарушающих покой граждан и тишину в рабочие дни в период с 22 часов вечере до шести часов утра, в выходные и нерабочие праздничные дни – с 23 до восьми часов.

В 2020 году сотрудниками полиции было составлено около восьми тысяч протоколов о нарушении «закона о тишине», судами принято решение о назначении штрафа по пяти с половиной тысячам протоколов.

В некоторых регионах страны нашли возможность установить «час тишины» в дневное время. Так, в Архангельской, Самарской, Тюменской и Ярославской областях региональными законами введен ежедневный перерыв (так называемы «тихий час») с 13 до 15 часов, в Новосибирской области - с 13 до 14 часов. Нарушители покоя штрафуются.