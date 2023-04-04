«Девичьи слезы» Челябинска почти высохли – потребовалось «доливать»

В Челябинске экстремально обмелел пруд в Ленинском районе, известный как «Девичьи слезы».

Об этом на своей странице в ВКонтакте рассказал районный глава Александр Орел.

«Обычно за зиму уровень воды в нем падает, но такого обмеления я не помню», - отметил чиновник.

Александр Орел заявил, что любимое место отдыха ленинцев обязательно будут спасать.

Так, сегодня, четвертого апреля, были проверены и запущены в работу насосы, наполняющий пруд.

«Надеюсь, воды в скважине будет достаточно, и к началу лета мы увидим полную чашу нашего пруда! Заодно собрали с берегов мусор, накопившийся за зиму, обновили мульчу под деревьями. Впереди еще субботники!» - сказал Александр Орел.

Жители района в комментариях к этой новости отмечают, что сильно обмелело и Смолино, «где красивая набережная около церкви»: «Тоже любимое место отдыха и детей разного возраста, и взрослых. Больно смотреть. Есть ли варианты помощи нашей Ленинской жемчужине?».

На это глава района ответил, что видит происходящее и тоже переживает за Смолино, «надеясь на цикличность изменения уровня воды в озере».

Проблему обмеления Смолино в обсуждении также называют куда более серьезной, чем ситуация с «Девичьими слезами».

А вот что написала местная жительница Татьяна Ярушина: «Ленинский район - родной! Пруд нам всем необходим: зимой - санки, летом - зной!».