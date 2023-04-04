04.04.2023
Анонсы событий и мероприятий на пятое апреля (18+)
04.04.2023
В Челябинске «Тотальный диктант» будет посвящён экологии
04.04.2023
В Челябинске «Ночь музеев» в этом году состоится 21 мая
04.04.2023
Завалены мусором и гнилыми деревьями: челябинцы просят навести порядок на кладбищах
04.04.2023
Черным риелторам из Челябинска предъявлены новые обвинения
04.04.2023
Три коллектива представят Челябинскую область на фестивале любительских театров «Две маски»
«Девичьи слезы» Челябинска почти высохли – потребовалось «доливать»
30.03.2023
Челябинцам рассказали, что ждет знаменитую «Плодушку» в этом году
21.03.2023
А началось все с Кронштадтской: челябинцы коллективно возмущаются «дырявыми» дорогами
14.03.2023
Полицейские Челябинска накрыли наркопритон
10.03.2023
Орел: Владельцы нетиповых балконов в Челябинске должны сами бороться с сосульками
В 2024 году в Челябинске планируют открыть обновленный театр драмы и цирк
04.04.2023
В Челябинске дорожники начали «латать дыры» в полотне горячим асфальтом
03.04.2023
В понедельник у православных начинается «Вербная» неделя
02.04.2023
Первого апреля стартует весенняя призывная кампания
31.03.2023
В Челябинской области увеличат число постов системы видеонаблюдения и количество беспилотников
31.03.2023