12.03.2022
Для безопасности движения: в Челябинске усовершенствован светофор на Братьев Кашириных
12.03.2022
В ходе спецоперации на Украине погиб 26-летний магнитогорец Валерий Осколков
12.03.2022
Власти Челябинской области выразили соболезнование родным погибшего Максима Кравченко
12.03.2022
Минцифры: Отключение от точки обмена трафика LINX не повлияет на скорость интернета в России
12.03.2022
В Челябинске произошел пожар в частной пивоварне
12.03.2022
Южноуральцев приглашают присоединиться к акции «Подари радость на Пасху»
Для безопасности движения: в Челябинске усовершенствован светофор на Братьев Кашириных
Власти Челябинской области выразили соболезнование родным погибшего на Украине Данила Василенко
10.03.2022
В военном городке Чебаркуля охранять правопорядок полицейским помогут военные
10.03.2022
Южноуральцы жалуются на резкий рост цен на ряд продуктов и товаров
09.03.2022
Южноуральцев, переболевших ковидом, приглашают пройти углубленную диспансеризацию
09.03.2022
В России вводятся новые детские пособия
08.03.2022