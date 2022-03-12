Для безопасности движения: в Челябинске усовершенствован светофор на Братьев Кашириных

В Челябинске сегодня, 12-го марта, светофор на улице Братьев Кашириных в районе остановки «Поселок Бабушкина» обзавелся дополнительными секциями СВ1 и СВ2 (при движении от Чайковского в сторону Молодогвардейцев).

Как пояснили в пресс-службе городской администрации, это сделано для обеспечения безопасности движения и бесконфликтного выполнения маневров.

«Это первая мера обеспечения безопасности пешеходов и водителей на данной территории. В настоящее время прорабатывается схема установки ограждений на остановочных площадках и дополнительных знаков. Просим водителей быть внимательными и учитывать введённые изменения», - отметили в мэрии.