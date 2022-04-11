11.04.2022
За неделю ковид оборвал жизни 52 южноуральцев
11.04.2022
Челябинские архитекторы собирают мнения горожан по вопросам благоустройства пяти территорий
11.04.2022
Алексей Текслер презентовал экономический потенциал Челябинской области в Ашхабаде
11.04.2022
АКРА подтвердило кредитный рейтинг Челябинской области
10.04.2022
За сутки заболело ковидом 392 южноуральца, выздоровело 400, умерло восемь человек
10.04.2022
Школьников Челябинска приглашают на соревнования по лазертагу
Для челябинских школьников построят автогородок
В субботу атмосферный фронт принесет на Южный Урал долгожданное тепло
08.04.2022
На улице Свободы в Челябинске стартовал второй этап благоустройства пешеходной зоны
08.04.2022
Профессор Олег Самарцев: Как России выиграть в информационной войне
07.04.2022
Драматург – театру: Прошу вымарать мое имя из афиши
07.04.2022
Седьмого апреля православные отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы
06.04.2022