Для челябинских школьников построят автогородок

В Челябинске на площади Революции появится автогородок. Аттракцион разместят в центре города в конце мая. Об этом сегодня, 11 апреля, в ходе аппаратного совещания в мэрии рассказал заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев. Он отметил, что автогородок будет нести не только развлекательную, но и обучающую функцию. Здесь ребята смогут узнать правила дорожного движения и применить их на практике, а помогать им осваивать «дорожную азбуку» будут сотрудники ГИБДД.

«Сегодня были проведены проектные работы по поводу приобретения автогородка, который в мобильном варианте будет установлен на площади Революции. <…> Мы предполагаем, что это будет вторая половина мая», - сообщил вице-мэр.

По его словам, автогородок простоит в центре Челябинска до конца лета, осенью его планируют установить возле Центра Детского творчества в Тракторозаводском районе. На этой площадке детский автомобильный городок будет функционировать на постоянной основе, отметил замглавы города.

Ещё один «центр обучения ПДД» появится в Горсаду имени А.С. Пушкина. Мини-городок для юных пешеходов и будущих водителей оборудуют в «Лукоморье» ко Дню защиты детей, 1 июня. Финансовую поддержку проекту окажет компания «Лукойл».

Отметим, что по данным властей, с начала весны на дорогах Челябинска увеличилось количество ДТП с участием детей.